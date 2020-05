Kaba Brandenburg Dienstag, 05.05.2020 | 16:32 Uhr

"Im Schulgesetz nicht vorgesehen"?

Zur Zeit war und ist vieles notwendig und sinnvoll, was im Schulgesetz nicht vorgesehen ist!

In anderen Bundesländern ist es dennoch möglich.



Die MSA-Prüfungen lassen sich in ihrer (Un-)Wichtigkeit gar nicht mit den Abi-Prüfungen vergleichen.

Viele Bundesländer haben sie gar nicht oder nur für Schüler, die anschließend die Schule verlassen wollen.



Wozu muss ein Einser-Schüler jetzt in der Pandemie sich und seine Familie einem Infektionsrisiko aussetzen, obwohl doch klar ist, dass er sich durch die Prüfungen nicht mehr verbessern kann und obwohl er ausreichende Leistungen schon zur Genüge nachgewiesen hat?



Was ist das Ziel des Ganzen??? Unbedingt alle in die Räume zu zwingen und Lehrer, Schüler und Schulleiter zu stressen und zu gefährden? Zeit und Kraft der Lehrer durch Korrekturarbeiten zu binden, die sie gut für das Unterrichten unter neuen Bedingungen gebrauchen könnten?