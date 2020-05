Von dem Lockerungsrecht hat Brandenburg bereits am Dienstag Gebrauch gemacht , auch Berlin will unter anderem beim Thema Demonstrationen und Versammlungen am Donnerstag weitreichende Lockerungen beschließen.

Bund und Länder bekräftigten am Dienstagabend zudem ihre Empfehlung, die Zahl der Menschen, zu denen man Kontakt hat, möglichst gering und den Kreis möglichst konstant zu halten. Auch bei privaten Zusammenkünften zu Hause in geschlossenen Räumen sollen die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden, hieß es. Die Zahl der Personen sollte der Größe der Räume entsprechen "und für ausreichend Belüftung gesorgt werden".



Wo die Möglichkeit bestehe, sollten private Zusammenkünfte im Freien erfolgen, wegen des erheblich geringeren Infektionsrisikos. "In jedem Falle soll die Nachvollziehbarkeit derTeilnehmer gewährleistet sein", hieß es.



In Brandenburg sind bereits ab Donnerstag Demonstrationen und Gottesdienste im Freien mit bis zu 150 Teilnehmern erlaubt; in geschlossenen Räumen dürfen sich dann 75 Personen gemeinsam aufhalten. Bei privaten Feiern "aus gewichtigem Anlass", wie zum Beispiel Hochzeiten, sind bis zu 50 Personen zulässig.



In Berlin soll es ab dem 4. Juni wieder volles Recht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit unter freiem Himmel geben. Das kündigte Innensenator Geisel am Montag in der rbb-Abendschau an.