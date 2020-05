Der offizielle Christopher Street Day in Berlin wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur digital stattfinden. Eine Straßen-Demo soll es dennoch geben: LGBTIQ*-Aktivist Nasser El-Ahmad hat sie für Juni angemeldet. Aus seiner Sicht eine Notwendigkeit.

Ihr Motto lautet: "Save our Community – save our Pride. Stop sexual apartheid. Against LGBTIQ* free zones." Um welche Themen geht es Ihnen konkret?

Uns beschäftigt aktuell die Situation in Polen, Russland und der Ukraine. Wir wissen, dass es in unserem Nachbarland Polen zurzeit LGBTIQ*-freie Zonen gibt. Darauf wollen wir aufmerksam machen. Es geht uns aber auch generell um unsere LGBTIQ*-Community. Unsere ganzen Cafés und Bars stehen am Rande ihrer Existenz, auch wenn sie jetzt wieder öffnen dürfen. Aber Einschränkungen gibt es ja trotzdem noch, so dass viele langsam nicht mehr weiterwissen. Auch das wollen wir thematisieren.