Ankündigungen für Berlin und Brandenburg - Neuer Corona-Protest und Gegenprotest am Samstag

15.05.20 | 21:13 Uhr

Die Corona-Einschränkungen sind am Samstag erneut Aufhänger für Protestkundgebungen in Berlin und Brandenburg - aber auch für Gegenproteste. Zentrale Punkte sind in der Hauptstadt wie schon zuvor der Rosa-Luxemburg-Platz und der Alexanderplatz.

Im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen sind für Samstag an mehreren Orten in Berlin und Brandenburg Demonstrationen angekündigt. Zum einen wollen erneut Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Einschränkungen zu protestieren - zum anderen Menschen, die gegen Verschwörungsmythen und Rechtspopulismus mobil machen wollen.

Hygiene Demo mit unklarem Ort

Nicht offiziell angemeldet, aber in den sozialen Medien angekündigt, ist wie schon in den Wochen zuvor eine sogenannte Hygiene-Demo auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, zu der sich vorwiegend Gegner der Schutzmaßnahmen verabreden. Ein ähnliches Publikum hatte vor einer Woche auch auf dem Alexanderplatz demonstriert. Auch hier sind für Samstag auch erneut Demonstrationen angekündigt, darunter eine für die "Aufhebung der Corona-Maßnahmen und der Einschränkungen der Grundrechte".



An diesen beiden Stellen wollen sich am Samstag dann auch Gegendemonstranten versammeln. Initiativen haben für den Nachmittag zu Demonstrationen gegen Verschwörungsmythen und gegen Rechtspopulisten in Berlin-Mitte aufgerufen. Laut Polizei wurden dazu mehrere Demos mit jeweils 50 Teilnehmern rund um den Rosa-Luxemburg-Platz und den Alexanderplatz angemeldet.

Höchstens 50 Teilnehmer erlaubt

Derzeit sind nur Kundgebungen mit höchstens 50 Teilnehmern und Mindestabständen zwischen den Menschen erlaubt. Alle größeren Veranstaltungen sind verboten. Die Polizei hatte daher an den vergangenen Wochenenden viele Demonstrationen aufgelöst. Mehrfach scheiterte sie dabei allerdings auch wegen der vielen versammelten Menschen, die zum Teil sehr aggressiv waren - so etwa am vergangenen Samstag auf dem Alexanderplatz. Inzwischen hat die Polizei angekündigt, das Vorgehen ändern zu wollen.



Proteste auch in Fürstenwalde, Potsdam und Prenzlau

Für Brandenburg sind ebenfalls Protest- und Gegenprotest-Veranstaltungen angekündigt, so in in Fürstenwalde (Oder-Spree), Potsdam und Prenzlau (Uckermark). In Prenzlau sorgte die Ankündigung eines sogenannten Hygiene-Protests für Samstag für die Anmeldung gleich mehrerer Gegendemos und Versammlungen in der Innenstadt.

"Demonstrieren Sie friedlich"

Unter den Teilnehmern dieser sogenannten Hygiene-Demonstrationen waren zuletzt auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungsmythen. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) appellierte vor diesem Hintergrund am Freitag: "Lassen Sie sich nicht von Extremisten instrumentalisieren. Demonstrieren Sie friedlich. Halten Sie sich von Gewalttätern fern."



Demonstrieren sei auch in Corona-Zeiten mit Mindestabstand erlaubt. "Aber überlegen Sie sich gut, an welcher Seite Sie stehen." Unterwegs seien dort auch "Demokratieverächter" wie Rechtsextremisten, Hooligans und Reichsbürger, denen es nicht um Kritik gehe, sondern um einen Angriff auf die freiheitliche Gesellschaft.



