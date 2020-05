verwundert Punkertal Montag, 04.05.2020 | 19:39 Uhr

Ich wollte Euch mitteilen was der Regierungssprecher und Journalist, Steffen Seibert über Angriffe auf Journalisten sagt. Sie haben natürlich recht. In dem einen Fall geht es um einen Angriff auf Journalisten am 1.Mai in Berlin, der erst noch ermittelt werden muss. In dem anderen Fall geht es um einen Angriff auf Journalisten am 1.Mai in Berlin, der erst noch ermittelt werden muss.

Es ist natürlich sehr unredlich von mir Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen.