Ein Immunitätsausweis könnte in der Corona-Krise vieles erleichtern, argumentiert Bundesgesundheitsminister Spahn. Am Donnerstag berät der Bundestag seine Pläne. Die Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci ist strikt dagegen - und nicht nur sie.

Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich deutlich gegen die Einführung von Corona-Immunitätsausweisen in Deutschland ausgesprochen. Sie sehe diese Überlegungen sehr, sehr kritisch, sagte sie am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Der Vorschlag komme zur Unzeit.

Auch in welchem Zusammenhang ein solches Dokument genutzt werden könnte, ist noch unklar. Zur Klärung unter anderem dieser Frage hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an den Deutschen Ethikrat gewandt.

Die Einführung eines Immunitätsausweises ist Teil eines weiteren Corona-Gesetzes aus dem Bundesgesundheitsministerium. Es soll am kommenden Donnerstag erstmals vom Bundestag beraten werden. Falls wissenschaftlich bewiesen wird, dass nach einer Coronavirus-Infektion Immunität besteht und ein Genesener niemanden mehr anstecken kann, sollen sich die Betroffenen diese Immunität bescheinigen lassen können - analog zum Impfpass. Allerdings warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass noch nicht bewiesen sei, dass Antikörper immun gegen das Virus machen [tagesschau.de].

Kalayci nannte den Ruf nach einem Immunitätsnachweis am Montag verfrüht. Sie hoffe, dass der Ausweis in Deutschland nicht komme. Die Senatorin argumentierte, mit solchen Nachweisen würden falsche Anreize gesetzt: Wenn Vorteile mit der durchgemachten Krankheit verbunden seien, befördere man vielleicht auch sogenannte Corona-Partys, also bewusste Ansteckungen. Zudem sehe sie Datenschutzprobleme und eine Diskriminierung von Menschen etwa mit Vorerkrankungen.

Auch Vertreter anderer Parteien lehnen den Spahn-Vorschlag ab. Grünen-Chefin Annalena Baerbock nannte ihn kontraproduktiv, wenn man Kontakte reduzieren wolle. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärte: "Ich will keinen Überwachungsstaat." Die AfD sprach von einer Erpressung der Bürger.