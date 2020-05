Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat eigene Regelungen für den weiteren Kita-Betrieb während der Corona-Pandemie bekanntgegeben. Am Mittwoch teilte die Kreisverwaltung mit, dass ab kommender Woche möglichst viele Kinder wieder an fünf Tagen in der Woche betreut werden sollen. "Möglich wird dies, indem die Kitas die in der Eindämmungsverordnung des Landes festgeschriebenen geltenden Orientierungsangaben für Gruppengrößen [...] überschreiten dürfen", heißt es.

Die Entscheidung, von den Vorgaben des Landes abzuweichen, sei gefallen "angesichts des steigenden Drucks auf berufstätige Eltern und des kreisweit sehr niedrigen Infektionsgeschehens". Die am Mittwoch vorgestellten Landesregelungen, seien für den Kreis deshalb nicht praktikabel. Der Landreis erlaubt deshalb wieder größere Gruppen in den Kitas - allerdings weiterhin nicht auf Normalniveau. Tagesmütter und -väter werden hingegen komplett von Einschränkungen befreit.