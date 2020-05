dpa/Sebastian Kahnert Audio: Inforadio | 07.05.2020 | Nachrichten | Bild: dpa/Sebastian Kahnert

Müller im rbb - Berliner Kitas sollen bald zu 70 Prozent belegt sein

07.05.20 | 11:06 Uhr

Wohl erst im Sommer werden die Kitas in Berlin und Brandenburg wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Berlin scheint dabei schneller voranzukommen: Michael Müller will schon bald zu einer Auslastung von 70 Prozent kommen, wie er im rbb ankündigt.

Der Berliner Senat will die Kitas in den kommenden Wochen schrittweise weiter für Kinder öffnen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Donnerstagmorgen dem rbb, man sei in Berlin schon jetzt bei 40 Prozent des Normalbetriebs. Damit sei man schon deutlich weiter als viele andere Bundesländer, für die am Mittwoch beschlossen wurde, dass sie mit einer Notbetreuung beginnen sollen. Schrittweise gehe man in Berlin jetzt auf 70 Prozent, so Müller im rbb-Inforadio. "Es bleibt auch bei uns ein eingeschränktes Angebot, aber es ist schon deutlich mehr als in anderen Bundesländern", betonte der Regierende Bürgermeister.

Müller: "Wir können keine Stadtteile isolieren"

Wie das genau gestaltet wird, hänge aber von der Entwicklung der Infektionszahlen und der Personalsituation ab: "Wir haben in Schulen und Kitas auch Erzieher und Lehrerinnen, die zu Risikogruppe gehören", so Müller. Deshalb stünden nicht 100 Prozent des Personals zur Verfügung. Müller äußerte sich im Inforadio auch zum Beschluss von Bund und Ländern am Mittwoch, wonach ab einer Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche neue Notmaßnahmen ergriffen werden müssen. Dies sei in einer Millionenstadt wie Berlin deutlich schwieriger umzusetzen als in den Flächenländern, so Müller. Anders als in kleinen Gemeinden könne man bei einer Häufung von Infektionen nicht so einfach einen Stadtteil oder Bezirk isolieren, sagte der Regierende Bürgermeister. "In diesen Fällen müssten wir dann möglicherweise gezielt auf die Einrichtungen reagieren - eine Schule, ein Altenheim oder ein Hotel - oder die Maßnahmen auf ganz Berlin ausweiten." Statt einer Rücknahme sei es auch denkbar, dass die nächste Stufe der Lockerungen bei einer Erhöhung der Infektionszahlen weiter in die Zukunft verschoben werde

Woidke dämpft Erwartungen in Brandenburg

Brandenburger Kitas werden derweil noch nicht innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen zum Normalbetrieb zurückkehren. Es werde "mindestens bis in den Sommer dauern, bis wir diese Phase erreichen", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwochabend dem rbb.

Bis dahin gelte das, was heute schon gilt, nämlich "Abstand halten und kleine Gruppen bilden", so Woidke in Brandenburg aktuell. Dies erfordere natürlich auch einen höheren Bedarf an Beschäftigten. Für die Schulen gebe es ein Stufenkonzept der Kultusministerkonferenz, das Brandenburg verfolge und das keine klaren Fristen setze. "Unser Ziel ist es, bis zu den Sommerferien jedes Kind mindestens einen Tag in die Schule zu bringen - möglichst mehr." Dies hänge davon ab, wie die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten würden.

