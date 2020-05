Bild: dpa/Kay Nietfeld

Corona-Maßnahmen - Lockerungen bei Sportstudios, Kinos und Kneipen in Berlin?

28.05.20 | 07:43 Uhr

Der Senat will am Donnerstag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Klar ist bereits: Beim Demonstrationsrecht wird die Teilnehmerbegrenzung gestrichen. Gute Chancen auf eine Öffnung haben Fitnessstudios und Kinos.

Der Berliner Senat berät am Donnerstag auf einer Sondersitzung über weitere Lockerungen der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Geplant ist unter anderem, die Versammlungsfreiheit wieder in ihrer ursprünglichen Form zu gewährleisten und die Obergrenze von derzeit 100 Teilnehmern an Demonstrationen zu streichen, wie Innensenator Andreas Geisel bereits am Montag in der rbb-Abendschau angekündigt hatte. Das soll voraussichtlich ab 4. Juni greifen, wobei weiterhin Abstandsgebote gelten sollen.

Gute Aussichten für Sportstudios und Kinos

Geisel hatte auch bestätigt, dass über Fitnessstudios geredet werden soll. Diese sind seit Mitte März geschlossen, am Dienstag hatten Betreiber und Mitarbeiter vor dem Roten Rathaus für eine sofortige Öffnung demonstriert. In Brandenburg dürfen seit dem heutigen Donnerstag Mai öffentliche und private Indoor-Sportanlagen, Gymnastik-, Turn- und Sporthallen, Fitnessstudios, Tanzschulen und Tanzstudios wieder öffnen. Berlin und Brandenburg hatten sich zuletzt bemüht, die Lockerungen möglichst synchron einzuleiten. Das Nachbar-Bundesland hat außerdem bereits für Kinos, Theater und Konzerthäuser grünes Licht zum 6. Juni gegeben. Auf eine ähnliche Perspektive hofft die Kulturszene in Berlin. In Brandenburg gilt dabei eine Obergrenze von 75 Menschen in geschlossenen Räumen und 150 im Freien. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass Kinos am Donnerstag auf der Tagesordnung stehen werden.

Kneipen hoffen auf Perspektive

Senat gegen Thüringer Weg

Regierungschef Michael Müller (SPD) und andere Senatoren hatten in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass sie bei Lockerungen weiterhin auf bedachtsames, schrittweises Vorgehen setzen, das von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig sei. Weitgehende Lockerungsstrategien wie in Thüringen, das in Zukunft auf dezentrale statt landesweite Regelungen setzen will, lehnen sie ab. Müller sprach am Montagabend im rbb von einem "falschen und gefährlichen Weg" in Thüringen.

Sendung: Abendschau, 28.05.2020, 19.30 Uhr