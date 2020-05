Ein Stück Normalität soll bald wieder in Berlin einkehren: In den kommenden Wochen sollen Restaurants und Sportstätten schrittweise öffnen dürfen, sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller. Andere Corona-Beschränkungen dagegen werden wohl noch lange bleiben.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), hat eine schrittweise Wiedereröffnung von Restaurants in der Hauptstadt in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin nannte er am Dienstag nach einer Senatssitzung nicht. Sein Ziel sei aber, möglichst schnell wieder mit der Gastronomie zu starten.

Das Land Berlin sei bei den möglichen Lockerungen in enger Absprache mit seinem Nachbarn Brandenburg. Erst in der Pause der Senatssitzung habe Müller mit Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) gesprochen.

Zu den Lockerungen in anderen Bundesländern äußerte sich Müller kritisch: "Ich sehe mit Sorge, was sich bundesweit entwickelt." In den vergangenen Monaten seien die Ministerpräsidenten in der Corona-Krise eng beieinander geblieben. So seien sie in der Zielrichtung ihrer Beschlüsse einig gewesen. Die bundesweit geringen Infektionszahlen wären ein Ergebnis dieses "gemeinsamen, klugen, besonnenen Vorgehens".

Bilder wie in den USA und Italien von Militärkonvois, die durch Städte fahren, oder von Massengräbern habe es in Deutschland nicht gegeben. "Ich habe diese Bilder noch im Kopf und möchte sie für uns vermeiden. Wir können nicht in allen Bereichen Entwarnung geben und sagen, die Pandemie spielt keine Rolle mehr", sagte Müller.



Es sei zu früh, zu schnell alle Lockerungen wieder aufzuheben und den Menschen in Deutschland ein falsches Bild zu vermitteln. "Das, was einige Bundesländer beschlossen haben, hinterlässt vielleicht den Eindruck, wir können wieder sorglos miteinander umgehen - und das schätze ich anders ein. Die Corona-Pandemie ist noch nicht bewältigt", sagte Müller, "Ich halte Maßnahmen nach wie vor für richtig".