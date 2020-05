Schüler aus finanzschwachen Familien und ohne Computer haben es in der Corona-Krise besonders schwer. Der Senat plant jetzt für benachteiligte Kinder ein Angebot in den Sommerferien - freiwillig und für einen Teil der Ferien.

Der Senat plant Sommerschulen für mehr als 10.000 benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Sie sollen in den großen Ferien in Kleingruppen den Stoff nachholen können, den sie wegen der Corona-Krise versäumt haben, sagte ein Sprecher der Bildungsverwaltung am Montag dem rbb.

Das Angebot ist freiwillig und reicht auch nur für einen Bruchteil der rund 360.000 Berliner Schülerinnen und Schüler: Gut 12.000 Plätze will die Schulverwaltung für Kinder aus armen Familien mit besonderem Förderbedarf der Klassen 1 und 2 beziehungsweise 7 bis 9 einrichten.