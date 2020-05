Brandenburg lockert die strengen Regeln für das öffentliche Leben in der Corona-Krise. Alle Geschäfte sollen unter strengen Auflagen ab kommendem Samstag (9. Mai) wieder öffnen können, kündigte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Potsdam nach einer Konferenz von Bund und Ländern an.

Brandenburg will ab Samstag das Kontaktverbot lockern - auch Angehörige zweier Familien sollen sich treffen können. Spielplätze, Gaststätten und Geschäfte für körpernahe Dienstleistungen, wie Nagelstudios, werden wieder geöffnet. Vereinssport ist unter strengen Regeln wieder erlaubt. Außerdem ist Camping und das Vermieten von Zimmern möglich. Das Kabinett will die Änderungen am Freitag beschließen.