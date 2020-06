Anja Berlin Donnerstag, 25.06.2020 | 13:57 Uhr

Die Quarantäne bei Einreise gilt ja sowieso. Das Schreiben enthält also nur die Info/ Drohung, dass Schüler als unentschuldigt fehlend gelten, wenn sie in den ersten zwei Wochen wegen Quarantäne aus diesem Grund nicht in die Schule gehen können. Welche Rechtsgrundlage gibt es für diese Festlegung? Steht die auch in dem Schreiben? Welche Senatsverwaltung darf das überhaupt entscheiden?

Zu erwarten sind also entweder Klagen vorm Verwaltungsgericht oder ein erhöhter Aufwand für Krankschreibungen in den Arztpraxen. Was soll das?

Zu hoffen ist natürlich, dass die Länder, für die Reisewarnungen gelten, möglichst wenig bereist werden.