Bild: imago-images/Boness

Polizei appelliert an Teilnehmer - Erneut ziehen zahlreiche Demonstrierende durch Berlin

13.06.20 | 15:39 Uhr

Schon am Tag vor der Unteilbar-Demonstration in Berlin gehen viele Protestierende auf die Straßen. Mehrere Kundgebungen führen zu Verkehrsbehinderungen. Die Berliner Polizei appelliert an alle Teilnehmer, bestehende Corona-Regeln unbedingt einzuhalten.

Das Wochenende in Berlin steht erneut im Zeichen zahlreicher Kundgebungen und Demonstrationen. Wie zuletzt werden auch diesmal wieder Tausende Menschen dazu erwartet. Eine Corona-bedingte Obergrenze für die Teilnehmerzahl gibt es in Berlin seit Pfingsten nicht mehr. Am Samstagvormittag haben zwei Kundgebungen begonnen, die bis um 22 Uhr und für jeweils 1.000 Teilnehmer angemeldet wurden: am Platz des 18. März unter dem Motto "Frieden, Freiheit und Wahrheit" und vor dem Reichstagsgebäude von einem Verein namens "staatenlos.info Comedian". Nach rbb-Informationen wurde diese Demonstration gegen 14:30 Uhr wegen eines aufgezogenen Gewitters abgebrochen. Der "Verlag Friede, Freiheit und Wahrheit" wird der Szene der Anhänger von Verschwörungsmythen zugerechnet, staatenlos.info der Reichsbürger-Szene. Bei einer weiteren Aktion führte der vegane Promi-Koch und Anhänger von Verschwörungsmythen, Attila Hildmann, ab 13 Uhr wieder einen Autokorso an. Startpunkt war wie schon zuletzt der Olympische Platz. Der Tross fuhr quer durch Berlin und endete am Nachmittag in Moabit. Um 17 Uhr hat Hildmann eine Abschlusskundgebung im Lustgarten angemeldet. Sie und der Autokorso richten sich gegen die Corona-Politik der Bundesregierung.

Demonstrationszug ab der Friedrichstraße

Ab 14 Uhr zog ein Demonstrationszug unter dem Motto "Corona-Untersuchungsausschuss! Sofortige Aufhebung der Corona-Maßnahmen!" von der Friedrichstraße bis zum Platz des 18. März, angemeldet wurden hierfür laut Polizei 250 Teilnehmer. Daneben finden laut Polizei am Samstag voraussichtlich mehr als 20 kleinere Demonstrationen statt, mit jeweils unter 300 Teilnehmern.



Die Berliner Verkehrsinformationszentrale warnte auf Twitter vor Verkehrsbehinderungen im Berliner Westen und Osten. Betroffen waren davon am Samstag alle Straßen rund um das Brandenburger Tor, am Alexanderplatz, Hermannplatz und Oranienplatz.

Auch der Autokorso von Attila Hildmann führt zu Verkehrsbehinderungen. Den Nachmittag über sind vor allem die Stadtteile Westend, Charlottenburg, Schöneberg, Tiergarten, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Moabit. Dort endet der Autokorso gegen 15 Uhr.

Die Berliner Polizei rief auf Twitter alle Demonstranten dazu auf, Abstand zueinander zu halten und möglichst Mund und Nase zu bedecken.

Hikel fordert bei #Unteilbar Einhaltung der Hygieneregeln

Für die Demonstrationen am Samstag gilt keine Maskenpflicht. Anders ist das am Sonntag bei der #Unteilbar-Menschenkette, die nachmittags starten soll. Dort müssen alle Teilnehmer Mund-Nasen-Schutz tragen, wie Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag im Inforadio des rbb ankündigte. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) appellierte vor der "Unteilbar"-Demonstration an Teilnehmer und Redner, die Corona-Regeln einzuhalten. "Ein Konzept ist nur so gut, wie es dann auch von den Menschen tatsächlich umgesetzt wird", sagte Hikel, in dessen Bezirk die Menschenkette enden soll, am Samstag im Inforadio des rbb. Mit einer Menschenkette statt einem Demonstrationszug sollen die Abstandsregeln eingehalten werden.

Hikel bat darum, Infektionsschutz und Abstandsregeln "als Teil unserer Normalität" zu akzeptieren und Mund-Nasen-Schutz zu tragen - es gehe am Ende um Menschenleben. Falls sich Teilnehmende am Sonntag nicht an die Regeln halten, sollten Redner darauf hinweisen und diejenigen dazu aufrufen, die Demonstration zu verlassen. Auch die Polizei achte auf die Einhaltung der Regeln. Würde ein starker Corona-Ausbruch zu erneuten Beschränkungen führen, verstärke dies genau die sozialen Ungerechtigkeiten, gegen die am Sonntag demonstriert werde, argumentierte Hikel. Das Bündnis "Unteilbar" will am Sonntag von 14 bis 15 Uhr eine neun Kilometer lange Menschenschlange vom Brandenburger Tor bis Berlin-Neukölln mit dem Titel "Band der Solidarität" bilden. Dabei gibt es Themenabschnitte zu Anti-Rassismus, Klimaschutz, Feminismus und Kinderrechten.

Experten raten zu Mund-Nasen-Schutz bei Demonstrationen

Am vergangenen Wochenende hatten auf dem Berliner Alexanderplatz rund 15.000 Menschen demonstriert. Viele trugen zwar eine selbstgenähte Maske, standen aber nah beieinander - daran gab es danach Kritik.



Nach der Einschätzung von Experten ist die Ansteckungsgefahr bei Demonstrationen im Freien nicht groß, wenn jeder auf Mundschutz und Abstand achtet. Das betonte Christian Kähler vom Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr München. "Durch die Frischluft nimmt die Virenlast ab." Ausgeatmete Luft könne aufsteigen und sich dort mit der Umgebungsluft vermischen. Laute Parolen sollten die Teilnehmer aber besser vermeiden. Dann könnten Demonstrationen relativ gefahrlos verlaufen.



