20 Millionen Euro müssen die Kita-Träger dem Berliner Senat an Zuschüssen zurückzahlen. Dafür werden sie jetzt an ihre Rücklagen gehen müssen, sagt Stefan Spieker vom freien Kita-Träger Fröbel. Er spricht von Erpressung.

Während der Corona-Zeit seien die Kitas weniger ausgelastet gewesen und hätten weniger Kosten gehabt - so begründet der Senat die Rückzahlungsforderungen eines "solidarischen Finanzierungsbeitrags". Statt der geforderten 40 Millionen sind es jetzt zwar nur 20 Millionen, die die Kita-Träger zahlen sollen - aber ist die Summe gerechtfertigt?

Also ehrlich gesagt ist Berlin das einzige Bundesland beziehungsweise die einzige Stadt, in der wir mit einer Rückforderung konfrontiert sind. Das ist schon sehr irritierend. Wir hatten viele Sonderausgaben für Hygienematerial und Atemschutzmasken, wir haben in Berlin 800 Tablets an Kinder verteilt, die sonst keinen Kontakt gehabt hätten. Und das hat dann 120.000 Euro gekostet. Es waren Ausgaben, die wir getätigt haben, weil wir gedacht haben, wir hätten Mittel und im Nachgang wird das alles gestrichen. Das war schon ein harter Schlag. Und was auch nicht stimmt, war die Kalkulation: Wir zumindest haben allen Eltern nur das Geld für die Essen berechnet, die die Kinder auch wirklich erhalten haben. Der Senat geht von zwei Monaten aus, in Wahrheit waren es aber mindestens drei. Das ist wirklich eine sehr unglückliche Situation.