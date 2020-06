Über die am Dienstag beschlossenen Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht zeigte sie sich erleichtert: "Ich bin sehr froh, dass das nun klar definiert ist. Übrigens gilt die Maskenpflicht nicht nur im ÖPNV oder im Einzelhandel. Auch in Gaststätten, wenn ich den Tisch verlasse, oder auch wenn ich die Arztpraxis oder das Fitnesscenter besuche", betonte Kalayci. Kontrolliert werde das von der Polizei: "Ich bin sehr froh, dass Innensenator Geisel Schwerpunktkontrollen angekündigt hat. Es kann nicht sein, dass der Staat Bußgelder einführt und sie nicht kontrollieren kann", so Kalayci. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht drohen un Bußgelder von 50 bis 500 Euro. Diese Regelung gilt ab Samstag (27. Juni).



Sendung: Inforadio, 24.06.2020, 7:25 Uhr

Zur grundsätzliche Lage in Berlin erklärte die Gesundheitssenatorin, die jetzt wieder auf Rot gesprungene Corona-Ampel zum R-Wert belege, dass es seit zwei Wochen eine negative Trendwende in Berlin gebe. “Seit dem 18. Mai steht sie immer mal wieder auf Rot. Noch können wir aber die Neuinfektionen lokalisieren, sie sind noch beschränkt auf große Fälle, die bekannt sind. Die Gesundheitsämter bekommen die Kontaktverfolgung noch ganz gut hin. Aber bei Streuungen wird das problematisch“, betonte Kalayci. Noch sei der Ampelfaktor zu den Neuinfektionen unter der gelben Linie. Sollten Infektionsstreuungen die Lage verschärfen, müssten Lockerungen wieder rückgängig oder andere Maßnahmen ergriffen werden. “Aber so weit sind wir noch nicht“, so die Senatorin. Einzig der Ampelfaktor zu den Bettenauslastungen in Krankenhäusern sei unbedenklich und stabil bei Grün, “dort sieht es sehr entspannt aus“, so Kalayci. Über die am Dienstag beschlossenen Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht zeigte sie sich erleichtert: “Ich bin sehr froh, dass das nun klar definiert ist. Übrigens gilt die Maskenpflicht nicht nur im ÖPNV oder im Einzelhandel. Auch in Gaststätten, wenn ich den Tisch verlasse, oder auch wenn ich die Arztpraxis oder das Fitnesscenter besuche.“ Kontrolliert werde das von der Polizei: “Ich bin sehr froh, dass Innensenator Geisel Schwerpunktkontrollen angekündigt hat. Es kann nicht sein, dass der Staat Bußgelder einführt und sie nicht kontrollieren kann“, so Kalayci. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht drohen un Bußgelder von 50 bis 500 Euro.

