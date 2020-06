Aufseiten der Berliner Eltern gibt es Skepsis, ob die Pläne des Senats zum Regelbetrieb an Schulen und Kitas umsetzbar sind. "Wir Eltern haben in den letzten drei Monaten alles gegeben, um neben Arbeit auch Home-Schooling und die Betreuung unserer Kinder zu gewährleisten", teilte die Initiative Kitakrise Berlin am Montag mit. "Diese Situation kann so nicht mehr weitergehen. Wir fordern tragfähige Lösungen." Eine Belastung wie in den vergangenen Wochen dürfe es für Familien nicht mehr geben.