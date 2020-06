R.J. Wustermark Elstal Montag, 08.06.2020 | 20:33 Uhr

Da kann das Land doch viel beschliessen wenn es in den Landkreisen nicht umgesetzt wird. Diese Meldung scheint mir nur da zu sein um sich aus der Affäre zu ziehen und die Eltern zu besänftigen . Es ist so einfach das Problem auf die Landkreise abzuschieben. Es wird so getan als ob nur Kinder den Virus übertragen, aber hat einer von einer Massenansteckung, die von Kindern ausgeht, gehört?

Schaut doch mal auf die Massendemonstrationen wo keiner mehr Rücksicht nimmt, aber unsere Kinder dürfen am sozialen Leben nicht teilnehmen. Es sind doch sowieso bald wieder „Schliesszeiten“ und Urlaubszeit, warum werden Kinder so ausgegrenzt. Überall kann ich mit meinen Kind, unter Einhalten der Hygiene und Abstandsregeln, hingehen, aber Kita ist zu gefährlich. Hauptsache in allen anderen Bereichen werden täglich Lockerungen verkündet.