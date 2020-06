So berichten es Schülerinnen und Schüler der Schule, an der die Lehrerin unterrichtet hat. Es ist ausgerechnet jene Schule, an der im März zwei Schulklassen und einige Lehrer wegen eines Corona-Ausbruchs unter Quarantäne gestellt werden mussten.

Mitte April in Berlin: Auf einer sogenannten Hygiene-Demo bezichtigen Demonstranten die Bundesregierung der Lüge, protestieren gegen die Hygiene-Beschränkungen, es ist von "Corona-Diktatur" die Rede. Unter ihnen: Eine Lehrerin aus Falkensee. An ihrer Schule ist sie dafür bekannt, ihre Ansichten zu verbreiten. Auch auf der Demonstration habe sie sich laut geäußert und soll gegen Polizisten gepöbelt haben.

Für den Landeselternrat Jan Alexy ist der Fall klar. "Gerade wenn ich eine Schule mit Corona-Fällen habe, wenn da schon Menschen in Quarantäne waren, ist es aus unserer Sicht äußerst bedenklich, noch diese Grundstimmung mit reinzubringen." Alexy verweist auf die Neutralitätspflicht, die die Lehrerin gehabt habe, wenn sie Schüler direkt anspreche. "Wenn ich das so einseitig verbreite, ist das falsch."

Die Frage gilt für alle demonstrierenden Staatsdiener gleichermaßen, ganz gleich, ob Lehrerin, Verwaltungsbeamter, Polizist oder Soldatin: Wie können Beamte zum Beispiel auf einer Klimademonstration gegen die Braunkohlepolitik der Landesregierung protestieren? Und dürften sie sich auf einer asylkritischen Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik des Staates aussprechen?

Im Beamtenrecht ist dabei von Mäßigung und Rücksicht die Rede. Das heißt: Meinungsäußerungen sind erlaubt. Wichtig sei, wie das geschieht, erklärt der Berliner Professor für Staats- und Verwaltungsrecht, Christian Pestalozzo. "Die dürfen über ihren Dienstherren oder das Grundgesetz nicht pöbeln. Sie dürfen sich verhalten kritisch äußern."

Die Frage sei, so Pestalozzo, wie weit man seine Meinung anderen mitteile und aufdränge. "Je öffentlicher Sie das tun, müssen Sie bedenken, was für Rückschlüsse derjenige zieht, der das beobachtet und hört. Stellt der meine Loyalität in Frage?" So empfiehlt der Verwaltungsrechtler denjenigen, die die Loyalität nicht aufbringen können, ihr Arbeitsverhältnis zu lösen.