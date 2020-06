Die Berliner Gesundheitsverwaltung hat eine temporäre Notfall-Pflegeeinrichtung für besonders pflegebedürftige Menschen eingerichtet, die aufgrund der Corona-Pandemie in ihrer bisherigen Wohnsituation akut nicht versorgt werden können. Das gab die Gesundheitsverwaltung am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt.

Die von Vivantes geführte Einrichtung in Kreuzberg bietet zunächst bis Ende des Jahres 118 Plätze an. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte, diese Einrichtung solle pflegebedürftigen Menschen übergangsweise eine Unterkunft bieten, wenn sie in der aktuellen Pandemielage nicht in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt werden können oder sie nach einem Krankenhausaufenthalt kurzfristig nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können. Ziel sei, diesen Menschen eine temporäre pflegerische Versorgung von in der Regel bis zu zwei Wochen anzubieten.