Markus Scheuninger Berlin Donnerstag, 11.06.2020 | 16:35 Uhr

Wir reisen jedes Jahr in die Türkei. Die Türkei ist mit den Infektionszahlen besser als viele EU-Länder aufgestellt aber das will hier keiner sehen. Ich finde das einfach Sinnfrei, was hier in meiner Heimat entschieden wird.



Wir werden nun in die Türkei reisen und unseren Hotelurlaub genüsslich absolvieren.