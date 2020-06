Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Berlinerinnen und Berlinern für ihre außergewöhnlichen Leistungen während der Corona-Pandemie gedankt. In einer Ansprache appellierte Müller am Montag gleichzeitig an alle, weiterhin vorsichtig zu bleiben. Auch während der Sommermonate - an Badeseen, beim Grillen oder bei Treffen mit Freunden - blieben die Hygiene- und Abstandsregeln wichtig. Ein Zurück zur Normalität sei noch nicht möglich, sagte Müller.

Erst am letzten Wochenende hatte es Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. So feierten Hunderte Besucher in der Hasenheide eine illegale Party.