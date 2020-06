dpa/P. Zinken Audio: Inforadio | 24.06.2020 | Sebastian Schöbel | Bild: dpa/P. Zinken

Corona-Ausbruch in Friedrichshain-Kreuzberg - Wohnblock-Bewohner können zur Quarantäne in Hotels ziehen

24.06.20 | 18:10 Uhr

Zuletzt haben sich Corona-Infektionen in dicht besiedelten Berliner Wohnblocks gehäuft - gerade in Friedrichshain-Kreuzberg. Nun hat die Gesundheitsverwaltung den Bezirk darauf hingewiesen, dass die Bewohner während der Isolation auch in Hotels umziehen könnten.



Nach dem Corona-Ausbruch in einem Wohnhaus in Friedrichshain-Kreuzberg hat die Berliner Gesundheitsverwaltung den Bezirk am Mittwoch erneut darauf hingewiesen, dass Bewohner in Isolation auch in Hotels ausweichen können.



Dadurch könne die Situation entschärft werden, dass während der Quarantäne viele Menschen auf engem Raum leben müssen, hieß es. Schon in den letzten Wochen hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Amtsärzte aller Bezirke auf diese Möglichkeit hingewiesen. Sollten die Bezirke dabei logistische Unterstützung brauchen, könne der Senat ebenfalls helfen.



Die Gesundheitsverwaltung hat zu diesem Zweck 17 Wohneinheiten in Hotels angemietet. Ob der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das erneute Angebot annehmen wird, konnte eine Sprecherin am Nachmittag noch nicht sagen.



Auch Kinder unter den positiv Getesteten

In dem Wohnkomplex nahe des Ostbahnhofs wurden nach Informationen des "Tagesspiegel" bislang insgesamt 44 Anwohner positiv auf Covid-19 getestet. 200 Bewohner des unmittelbar betroffenen Wohnblocks wurden aus diesem Grund in Quarantäne gestellt. Ob auch benachbarte Hochhäuser betroffen sind, sei noch unklar. Die betroffenen Haushalte erhielten Quarantäne-Anordnungen und werden nun durch das Bezirksamt mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt. Es gibt unter den positiv getesteten Personen auch Kinder, die Schulen oder Kindertageseinrichtungen besuchen. Die betroffenen Schulen, Kitas und Jugendfreizeit-Einrichtungen sowie die Schul- beziehungsweise Kita-Aufsicht wurden umgehend informiert. An den betroffenen Schulen und Kitas werden nun ebenfalls Testungen angeboten. Nach Neukölln und Spandau ist Friedrichshain-Kreuzberg somit der dritte Bezirk, in dem Corona in einem Wohnkomplex ausgebrochen ist. Der neue Fall zeige, dass in Wohnhäusern mit sehr beengten Lebensverhältnissen eine besonders hohe Ansteckungsgefahr herrsche, sagte Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) am Mittwochmorgen dem rbb. Kritik übte Kalayci in dem Zusammenhang auch an Vermietern, "die sehr viele Menschen in einer Wohnung wohnen lassen, damit sie Geld verdienen".

