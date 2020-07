Bild: dpa/Britta Pedersen

Gesundheitsministerium - Bund übernimmt Kosten von Corona-Tests für Reiserückkehrer

29.07.20 | 17:17

Die geplanten zusätzlichen Testmöglichkeiten auf das Coronavirus für Reiserückkehrer nach Deutschland will der Bund finanzieren. Die Kosten würden durch einen erhöhten Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung übernommen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Berlin. Die entsprechende Verordnung soll in dieser Woche in Kraft treten.

Nach rbb-Informationen sieht der Entwurf vor, dass sich Reiserückkehrer und Einreisende aus dem Ausland innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise kostenlos testen lassen können. Der Bundeszuschuss für den Gesundheitsfonds beträgt bislang 3,5 Milliarden Euro und wurde bereits erhöht, um die Corona-bedingten Kosten der Krankenkassen auszugleichen. "Die Tests können durch die Gesundheitsämter, auch an Flughäfen, Bahnhöfen oder anderen Reiseknoten, oder bei allen niedergelassenen Ärzten erfolgen. Diese kostenfreien Tests schützen alle", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch. Niemand solle aus finanziellen Gründen darauf verzichten.

Spahn prüft Testpflicht

Die Ressortchefs von Bund und Ländern hatten freiwillige Tests für alle Rückkehrer aus dem Ausland beschlossen, die für die Reisenden kostenfrei sein sollen. Darüber hinaus will Bundesgesundheitsminister Spahn für Rückkehrer aus internationalen Risikogebieten mit hohen Fallzahlen eine Testpflicht anordnen. Sie soll in der kommenden Woche in Kraft treten, einen genauen Tag nannte das Ministerium noch nicht. Sie solle so schnell wie möglich kommen, damit sich alle darauf einstellen könnten.

Seit Mittwoch können sich Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten freiwillig am Flughafen Tegel testen lassen. Eine weitere Teststelle soll am Donnerstag am Flughafen Schönefeld in Betrieb gehen.