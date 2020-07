In zwei Wochen soll das neue Schuljahr im Regelbetrieb starten. Vieles gibt es zu beachten, vieles ist aber auch noch unklar. Astrid-Sabine Busse leitet eine Grundschule in Neukölln und rechnet mit einem normalen Start. Doch sie weiß, dass sich das schnell ändern kann.

Astrid-Sabine Busse: Von einer Mischung ist nicht die Rede. In zwei Wochen soll ja ein normaler Betrieb losgehen. Und davon gehen wir jetzt erst einmal aus. Und in den heutigen Zeiten wissen wir, dass sich alles innerhalb von einem Tag ändern kann. Aber wir gehen davon aus, dass wir mit einem normalen Stundenplan starten.

Astrid-Sabine Busse ist Leiterin der Grundschule in der Köllnischen Heide in Neukölln und Vorsitzende des Interessenverbands Berliner Schulleitungen (IBS).

Ich kann ja nicht eine Schule mit Hunderten von Kindern und Erwachsenen jetzt mit Abstand regeln. Das geht nicht mit Vollbetrieb. Die Hygieneregeln, denke ich, bleiben dieselben. Das bereits bekannte Händewaschen werden wir beibehalten. Das ist ja logisch, weil man das ein ganzes Leben so macht. Eine Maskenpflicht gab es in der Schule sowieso nicht. Und natürlich dürfen Kollegen und Kinder auch Masken tragen. Aber den ganzen Tag ist das auch sehr, sehr schwierig im Unterricht.

Ich stelle es mir sehr schwer vor, dass Kinder acht Stunden lang mit einer Maske in der Schule sitzen. Auch für die Lehrer, denn es gibt keine Mimik. Es ist für die Kinder schon so schwer zu Corona-Zeiten. Wer Kinder hat, wird erlebt haben, wie die sich auch schon verändert haben. Und eine Maske macht die Sache nicht leichter. Sollte es dazu kommen, dass es Pflicht wird, müssen wir dem nachgehen.

Blicken Sie mit Sorge auf das neue Schuljahr, dass Sie möglicherweise schon bald die erste Schule wieder schließen müssen, weil es Corona-Ausbrüche gibt?

Ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Wenn wir jetzt Nachrichten hören, sieht man, wie schnell das gehen kann, auch in der Schule. Aber ich denke und hoffe, dass es keine flächendeckenden Schulschließungen mehr geben wird. Vereinzelt wird das möglicherweise immer so sein. Aber die Wissenschaftler sagen ja, dass gerade kleinere Kinder - also im Grundschulbereich - wohl nicht so ansteckend sein sollen wie Erwachsene.