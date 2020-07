Am 10. August soll in Berlin der reguläre Schulbetrieb wieder starten - doch ob und wie die Corona-Hygieneregeln einzuhalten sind, ist fraglich. Dabei geht es vor allem um die Einhaltung der Abstände und eine mögliche Maskenpflicht.

Der Berliner Schulbetrieb soll am 10. August erst einmal normal starten. Konkrete Details dazu will der Senat in der kommenden Woche angeben. Das kündigte der stellvertretende Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz, Ralf Treptow, am Dienstag auf Radioeins an. Alles andere als ein Normalbetrieb sei für Kindern und Eltern nicht zumutbar, sagte Treptow.