Wie erwartet trugen bei den Corona-Demonstrationen am Wochenende nur die Allerwenigsten einen Mundschutz. Darauf will nun die Berliner Landespolitik reagieren. Schon sehr bald soll das Masketragen auf Demonstrationen zur Pflicht werden, plant der Innensenator.

Nach den Protesten gegen staatliche Corona-Maßnahmen am Wochenende in Berlin will Innensenator Andreas Geisel (SPD) eine Maskenpflicht bei Demonstrationen einführen. Dies werde in Absprache mit Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (ebenfalls SPD) am Dienstag dem Senat vorschlagen, sagte Geisel am Montagvormittag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Auch auf Twitter teilte seine Behörde dieses Vorhaben mit.