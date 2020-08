Die Sperrung des Britzer Tunnels ist seit dem frühen Montagnachmittag wieder aufgehoben. Die A100 war zwischen dem Dreieck Neukölln und der Gradestraße in beide Richtungen gesperrt. Auf den umliegenden Straßen kann es weiterhin zu langen Staus kommen.

Ein LKW hatte am Vormittag in Richtung Neukölln Öl verloren. In Richtung Wedding waren mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Die Sperrung war notwendig, da die Fahrbahnen gesäubert werden mussten.