Am Montag kommt in Berlin erstmals der von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ins Leben gerufene "Hygienebeirat" zusammen, ein Gremium, dem neben Scheeres Mediziner und Pädagogen, Verwaltungsfachleute, Elternvertreter und auch Schülerinnen und Schüler angehören. Sie alle sollen die in den Schulen ergriffenen Hygienemaßnahmen in der Corona-Pandemie kritisch hinterfragen und optimieren.



Landesschülersprecher Richard Gamp hat einige Kritikpunkte auf seinem Zettel, wie er dem rbb-Inforadio verriet. Er vertritt die Schülerschaft im Hygienebeirat. "Wenn man beispielsweise will, dass sich die Schüler besonders häufig die Hände waschen, dann braucht man entsprechende Sanitärmöglichkeiten. Wenn man will, dass Tische desinfiziert werden, braucht man Desinfektionsmittel. An verschiedenen Sachen scheitert es einfach, es gibt zu viele Sachen, die gemacht werden müssen - und bei denen der Senat die Schulen im Regen stehen lässt", meint Gamp.