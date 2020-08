Wie sind Schulen in Coronazeiten aufgestellt, bekommen Ordnungsämter mehr Mitarbeiter, werden die Abstände in Kinos kleiner? Darüber diskutiert der Berliner Senat am Dienstag. Im Fokus steht besonders Bildungssenatorin Scheeres.

Der Umgang mit dem Coronavirus ist am Dienstag Thema bei der Sitzung des Berliner Senats. So wird unter anderen Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) darüber informieren, wie die Berliner Schulen auf das neue Schuljahr vorbereitet sind. Sie will auch zum Thema Chancengerechtigkeit in Zeiten von Corona Stellung nehmen.

In den Schulen hat am Montag der Unterricht begonnen, es gelten keine Abstandsregeln mehr - dafür aber eine Maskenpflicht, allerdings nicht im Unterricht. In den vergangenen Tagen hatte es daran deutliche öffentliche Kritik gegeben, auch von Lehrer- und Elternverbänden. Forderungen lauten etwa, nicht wie geplant in voller Klassenstärke zu unterrichten und die Maskenpflicht auch im Klassenzimmer durchzusetzen.

Die Diskussion hat neuen Auftrieb bekommen, seit in Mecklenburg-Vorpommern erste Schulen nach dem Start des neuen Schuljahres wieder schließen mussten.