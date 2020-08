Bild: dpa/Stache

Maskenpflicht und Abstandsregeln - Brandenburg plant Verlängerung von Corona-Maßnahmen

02.08.20 | 09:56 Uhr

Bis 16. August würden die Corona-Maßnahmen in Brandenburg andauern. Doch nun kündigte Gesundheitsministerin Nonnemacher an, dass Abstandsregeln und Maskenpflicht weiterhin gelten werden. Sorgen bereiteten ihr vor allem Rückkehrer von Reisen in Risikogebiete.



Brandenburg plant, die Maskenpflicht im Nahverkehr und im Handel sowie die Abstands- und Hygieneregeln gegen das Coronavirus zu verlängern. Gesundheitsministerin Nonnemacher (Grüne) kündigte am Sonntag an, dass die Vorschriften über den 16. August hinaus gelten sollen. "Es ist klar, dass wir die Umgangsverordnung verlängern", sagte sie. Das Kabinett werde sich am 11. August damit befassen.

"Wir können in dieser schwierigen Phase nicht sagen: Leute, das war's."

In der Verordnung sind zum Beispiel die Maskenpflicht im Handel und in öffentlichen Bussen und Bahnen, der Mindestabstand von 1,5 Metern und Hygieneregeln wie das Händewaschen geregelt. "Die AHA-Formel – Abstand halten, auf Hygiene achten und Alltagsmaske tragen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – wird in Deutschland und Brandenburg auch weiter ein Thema sein", sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur. "Solange die Entwicklung weltweit so explosiv ist, müssen wir damit leben." Sie sei für Lockerungen, wenn es das Infektionsgeschehen zulasse. "Aber wir können in dieser schwierigen Phase nicht sagen: Leute, das war's."



Besorgnis angesichts von Reiserückkehrern

Angesichts von Reiserückkehrern aus Gebieten, in denen die Infektionszahlen noch höher seien als in Deutschland und dem Schulstart am 10. August, sprach Nonnemacher von einer schwierigen Phase. Sie sei besorgt, wie der Stand in Deutschland und Brandenburg gehalten werden könne, ohne wieder drastische Maßnahmen zu ergreifen. In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. In Brandenburg ist aktuell ein leichter Anstieg zu beobachten.



