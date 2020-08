Hälfte der Flüchtlinge in Brandenburg lebt in Gemeinschaftsunterkünften

Jeder zweite Geflüchtete, der in Brandenburg derzeit von den Kommunen untergebracht wird, wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft. Von den 17.567 Menschen in vorläufiger Unterbringung der Kommunen wohnen derzeit 8.675 in Gemeinschaftsunterkünften, 4.978 in Übergangswohnungen und 3.914 in Verbünden von Wohnungen, hieß es am Mittwoch aus dem Sozialministerium.

Knapp drei Viertel der insgesamt 24.233 Plätze sind demzufolge belegt. "Wir haben natürlich das Problem, dass coronabedingt einige Plätze nicht belegt werden können wegen Abstandswahrung", sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Wünschenswert sei eine dezentrale Unterbringung.

In einigen Unterkünften war es in den vergangenen Wochen zu Corona-Infektionen gekommen. Jüngster Fall: ein Asylbewerberheim in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark). Dort haben sich 16 Personen mit dem Coronavirus infiziert, wie am Dienstag bekannt wurde.