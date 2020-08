Die Brandenburger Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) geht davon aus, dass es auch in ihrem Bundesland bald Corona-Beschränkungen für private Feiern geben wird. Seit Mitte Juni gibt es dort keine Obergrenze für Teilnehmer von Familienfesten. Zuvor war in Brandenburg die maximale Gästezahl bei privaten Feiern auf 50 beschränkt worden.



Nonnemacher sagte am Dienstag im Inforadio des rbb, der Verzicht auf eine Obergrenze sei so nicht mehr angebracht: "Auch wenn wir weniger von Neuinfektionen betroffen sind, steigen die Zahlen auch bei uns an. Die Kombination Reiserückkehrende plus Feiern bergen doch einige Risiken, wie wir in Frankfurt (Oder) gesehen haben. Dass wir das gänzlich ohne Beschränkung lassen, das ist nicht adäquat", sagte die Grünen-Politikerin.



Nachdem sich die Mutter einer Schülerin am 8. August an einer privaten Einschulungsfeier in Frankfurt (Oder) angesteckt hatte, wurden 35 Personen ermittelt und in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Darunter war auch eine 7. Klasse des Gymnasiums in Seelow.