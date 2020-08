Ein Prozent aller Kita- und Schulkinder in Brandenburg sollen bis zum 31. August 2020 einmal auf das Coronavirus getestet werden. Die stichprobenartigen Tests haben mit dem Schulstart am Montag begonnen. Man wolle, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) durch die Tests "mehr über die Ausbreitung des Virus" bei Kindern in Brandenburg erfahren. Zudem solle so, so Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), der dringend notwendige Normalbetrieb an den Kitas und Schulen flankiert werden.

Die Ergebnisse der Stichproben sollen, so Nonnemacher, in die weitere Entwicklung der Corona-Maßnahmen in Brandenburg einfließen.

Derweil bleibt in Potsdam zum Schuljahresbeginn ein Hort in einer Grundschule geschlossen, weil ein Erzieher positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das städtische Gesundheitsamt habe die Eltern der Kinder, die vergangene Woche in dem Hort Kontakt mit dem Erzieher hatten, am Sonntag informiert, bestätigte Stadtsprecherin Juliane Güldner am Montag. Zuerst hatten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichtet.

Am späten Montagnachmittag teilte die Landeshauptstadt Potsdam in einer Pressemitteilung mit, dass 74 Kontaktpersonen informiert worden seien. 68 Kinder unterschiedlicher Klassenstufen sowie sechs Erzieherinnen und Erzieher sollen ab Dienstag getestet werden und bis einschließlich 20. August in Quarantäne gehen, erklärte die Leiterin des Gesundheitsamtes Kristina Böhm. Die Grundschule bleibt geöffnet, der Hort des Trägers ist eingeschränkt geöffnet.

Der Erzieher hat sich laut Pressestelle der Stadt Potsdam vermutlich im Kroatien-Urlaub infiziert. Nach seinem Urlaub war der Mann am Donnerstag und Freitag wieder arbeiten. Am Samstag ließ er sich testen, nachdem ein Mitreisender am Freitag ein positives Testergebnis erhalten hatte.