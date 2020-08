Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen in Brandenburg schließt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Bußgelder für Maskenverweigerer nicht mehr aus. "Wir brauchen hier, glaube ich, auch ein starkes Signal, dass die Pandemie nicht vorbei ist", so Woidke am Rande eines Treffens mit Kommunalpolitikern in Brandenburg an der Havel am Samstag. Jeder müsse wissen, dass Schutzmasken keine Option seien, "sondern das er die auch tragen muss", sagte er.

Bei einem Treffen zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag, wolle sich Woidke für ein bundeseinheitliches Vorgehen aussprechen.



In Berlin und in neun anderen Bundesländern existieren bereits seit einigen Wochen Bußgelder für Maskenverweigerer im ÖPNV und im Einzelhandel. Ihre Höhe bewegt sich zwischen 50 und 500 Euro. In Brandenburg gilt seit Mitte Juni Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie seit Beginn des neuen Schuljahres auch in Teilen von Schulgebäuden. Bußgelder sind bei Verstößen bisher allerdings noch nicht vorgesehen.