Steffen Berlin Donnerstag, 27.08.2020 | 18:07 Uhr

Maik, haben Sie es immer noch nicht begriffen: Auch wenn die Opferrolle so bequem ist und man sich endlich mal mit Sinnhaftigkeit aufgeladen fühlen kann - es geht nicht darum, was da irgendwer ins Megaphon posaunt oder auf ein Plakat schreibt. Das macht Sie leider nicht zum Rebellen. Wenn sich alle an die gelten Hygieneregeln (Abstand, Masken) halten würden, dann dürften sie auch (wie in den Monaten auf dem Rosa-Luxemburg-Platz etc. vielfach bewiesen) gegen die Regierung demonstrieren. Am 1. August haben sich aber sehr viele offensichtlich bewusst über diese Regeln hinweggesetzt. Glauben Sie ernsthaft, diesmal machen die furchtlosen Corona-Rebellen aber so richtig brav das, was die Veranstalter auch schon beim letzten Mal versprochen hatten und was dann zigfach missachtet worden ist? Es wurden zuletzt übrigens auch Demos gegen oder für ganz andere Dinge aus Infektionsschutzgründen verboten, u.A. Hanau und "Sea Watch".