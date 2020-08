Anja Mittwoch, 26.08.2020 | 12:22 Uhr

Was Herr Geisel so glaubt, was rechtmäßig ist! Wie viele Infektionen gab es bisher doch gleich bei Demos, also im Freien?

Komme mir vor wie 1989 in der DDR. Soll jetzt wieder wie damals in Berlin aus politischen Gründen eine Demo auseinander geprügelt werden, in der es um Grundrechte geht? Oder sollen Ausschreitungen provoziert werden? Die Demo am 1. August war so furchtbar friedlich, dass man neue Argumente sammeln muss, richtig?



Ich hätte übrigens nicht daran teilgenommen, nur um den lustigen Vermutungen der folgenden Kommentatoren vorzubeugen.