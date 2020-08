Ganz egal, ob ein Gericht die Verbote der Corona-Demonstrationen für das kommende Wochenende in Berlin am Ende aufhebt und der Protest damit erlaubt wird: Das Signal von Polizei und Berliner Senat ist klar. Man wird konsequent gegen all diejenigen vorgehen, die sich bei Versammlungen während der Pandemie bewusst den Abstandsregeln widersetzen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ablehnen. Das ist die neue Handlungsmaxime nach Monaten der Inkonsequenz.

Zahlreiche Initiativen von Corona-Leugnern sowie Teile der rechtsextremen Szene und die AfD mobilisieren bundesweit zu Demonstrationen in Berlin mit dem zentralen Aufzug am Samstag. Auch ein Protestcamp zwischen Kanzleramt und Bundestag ist geplant, das ebenfalls verboten wurde. Ziel der Protestierer ist es, den Widerstand gegen die Politik in der Corona-Krise dauerhaft aufrecht zu erhalten, und mit dem Thema über Wochen in der Öffentlichkeit zu sein. Viele von ihnen träumen vom Sturz der Regierung, manchen wollen "den Reichstag stürmen", wollen mit ihrem Protest das ganze System stürzen. Auch deshalb ist die Innenbehörde in Berlin in besonderer Weise alarmiert. Aber ihr geht es um die Einhaltung des Infektionsschutzes, den sie bislang nicht wirkungsvoll erzwungen hat.