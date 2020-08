Bild: rbb

Auch Gegenkundgebungen starten - Verschwörungsideologen gehen in Berlin auf die Straße

01.08.20 | 12:13 Uhr

Sie rufen das angebliche Ende der Corona-Pandemie aus: Verschwörungsideologen gehen am Samstag in Berlin auf die Straße. Auch Rechtsextremisten haben zu Demonstrationen aufgerufen. Ihnen gegenüber stehen Demonstranten "gegen Rechts".



Mehrere Demonstrationen sind am Samstag gestartet.



Unter den Linden protestieren Teilnehmer einer "Versammlung für die Freiheit" - aktuell nach Beobachtungen von rbb-Reportern weitgehend ohne Mund-Nasen-Bedeckung und ohne Abstand einzuhalten. Ihre Route führt von Unter den Linden über die Straße des 17. Juni, 3.000 Teilnehmer sind angemeldet.



Live-Ticker

Polizei weist auf Einhaltung der Abstände hin

Die Berliner Polizei twitterte am Samstagmittag, sie weise mithilfe von Lautsprechern "vehement" auf die Einhaltung der Auflagen hin. Zuvor gab sie über Twitter bekannt, es sei bei der Versammlung Unter den Linden "inzwischen ziemlich voll", weswegen die Beamten "verstärkt auf die Einhaltung der notwendigen Abstände" hinwiesen. Zu der Demo "Versammlung für die Freiheit" wollen ab 15:30 Uhr unter anderem auch Teilnehmer der Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" stoßen. Für diese größte Demo sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Sie gehen unter dem Motto "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit" zwischen Großem Stern und Yitzhak-Rabin-Straße auf die Straße.

Gegenkundgebung gestartet

Auch Gegenkundgebungen des "Berliner Bündnis gegen Rechts" und der "Omas gegen Rechts" sind am Vormittag gestartet. So versammeln sich Demonstranten am Pariser Platz und am Holocaust-Mahnmal.

Rund 1.500 Beamte im Einsatz

Die Polizei steht nach eigenen Angaben mit rund 1.500 Beamten bereit. Insgesamt werden an diesem Wochenende etwa 22.000 Demonstranten in der Hauptstadt erwartet. Das sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag dem rbb im Interview. Nach rbb-Informationen sind Menschen etwa mit Bussen etwa aus Baden-Württemberg angereist. "Auch die verschiedensten Neonazi-Organisationen haben aufgerufen, daran teilzunehmen", sagte Geisel.



Bild: rbb

Regierender Bürgermeister Michael Müller appeliert an Vernunft

Bei sommerlichen Temperaturen ist zudem auch wieder mit illegalen Partys in den Parks zu rechnen. Insgesamt seien 80 Versammlungen am Wochenende in Berlin angemeldet. Zu den Auflagen gehöre, Abstandregeln einzuhalten und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das werde die Polizei auch durchsetzen. "Wer die Auflagen verletzt - vor allen Dingen von Seiten der Organisatoren, wird dann mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen haben", sagte Geisel. Dazu gehörten auch Bußgelder.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) appellierte in diesem Zusammenhang an die Vernunft aller Beteiligten. Das Demonstrationsrecht sein "ein hohes Gut", er erwarte aber, dass " jeder Teilnehmer auch die Regeln beachtet und sich verantwortungsvoll verhält." Corona sei gefährlich sei, mahnte Müller. "Die Infektions- und Todeszahlen haben dies in den vergangenen Monaten deutlich gemacht. Die Situation bleibt weiterhin ernst, das bestätigen uns auch die Wissenschaftler, und das sehen wir auch in anderen Ländern."



In Stuttgart hatte "Querdenken 711" zudem wiederholt gegen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus und für die Wahrung der Grundrechte demonstriert. Die Initiative unterstützt nach eigener Darstellung selbstständiges Denken, Nachprüfen von Quellen und die Bildung einer eigenen Meinung.



Bei den Demonstrationen der Gegner von Corona-Maßnahmen werden auch Teilnehmer aus dem rechtsextremen Spektrum erwartet.



Weitere Demos und illegale Partys

Am Abend (20 bis 23 Uhr) ist dann auch noch eine Fahrrad-Demonstration mit 400 angemeldeten Teilnehmern geplant. Laut Polizei soll sie in Neukölln am Herrfurthplatz starten. Diese wollen unter anderem gegen Räumungen, zum Beispiel der Kiezkneipe "Syndikat", demonstrieren.



Eine Versammlung am Lustgarten zum Thema Corona-Politik, angemeldet von einer Einzelperson, sei verboten worden, hieß es von der Polizei, ohne dass Gründe genannt wurden.



Die Polizei begleitet nicht nur die größeren Demos, auch etliche kleinere müssten im Blick behalten werden. Hinzu kämen Partys in Parks und Grünanlagen. So erwartet die Polizei vor allem Treffen im Mauerpark, im Park am Gleisdreieck und im Volkspark Hasenheide.



Sendung: Abendschau, 01.08.2020, 19:30 Uhr