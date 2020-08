Nur die Liebe zählt? Mitnichten, zumindest nicht in Corona-Zeiten, da zählte vor allem der Trauschein. Unverheiratete Paare aus verschiedenen Ländern konnten sich zum Teil seit Monaten nicht sehen. Doch nun naht ein Happy End - zumindest für die meisten.

Tausende binationale Paare sind wegen der Corona-Reisebeschränkungen seit Monaten getrennt. Das soll sich ab 10. August ändern - so kündigte es der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, am Freitag auf Twitter an.