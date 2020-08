JanoschausLE Leipzig Donnerstag, 27.08.2020 | 20:43 Uhr

...ich befürchte auch, dass ein Großteil der gewachsenen Infektionszahlen im Monat August durchaus auch auf die Demo am 01.08. in Berlin zurückzuführen ist.



Und der nächste Treppenwitz ist, Reichsbürger, die den Staat BRD und die Gesetze nicht anerkennen (wollen), die berufen sich auch auf eben dieses Grundgesetz?

Corona hat als möglichen Folgeschaden, dass das Hirn geschädigt wird, wahrscheinlich ist es tatsächlich so.

In keinem mir bekannten Land, schon gar nicht in den stark betroffenen Ländern, werden solche Demos durchgeführt. Selbst die Rechten in anderen Ländern halten die Füße still, weil die es erkannt haben. Maßnahmenkritiker gibt es überall mehr oder weniger.

Die Rechte in DE schafft es, dass international am Verstand der Deutschen gezweifelt wird. Zumindest bei denen, die zur Demo fahren. Und am Staat, weil er nicht konsequent gegen verblendete Gefährder der "Volksgesundheit" vorgeht. ..