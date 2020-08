Nach dem Verbot von Corona-Demonstrationen in Berlin haben die Initiatoren Widerstand angekündigt. AfD-Politiker kritisierten das Verbot harsch. Sie sehen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte. Auch Politiker anderer Partein äußern sich.

Die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" kündigte an, sie wolle das Verbot der Demonstrationen nicht hinnehmen und juristisch dagegen vorgehen. "Wir gehen davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht diesen feindlichen Angriff auf das Grundgesetz zurückweisen wird", teilte der Demo-Initiator Michael Ballweg mit. "Diese, wie die anderen Versammlungen von Querdenken in Berlin werden stattfinden."

Nachdem Berlin geplante Großdemonstration gegen die Corona-Politik verboten hat, mehren sich im Internet Aufrufe, am kommenden Wochenende trotzdem in die Hauptstadt zu reisen und zu protestieren. Teilweise wird dabei Gewalt oder politischer Umsturz gefordert. Auch Waffen seien ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt, schreibt die Deutsche Presse-Agentur mit Bezug auf Kanäle im Messenger-Dienst Telegram.

Die innenpolitische Sprecherin der Brandenburger AfD-Fraktion, Lena Duggen, sagte zu der Entscheidung: "Aus fadenscheinigen Gründen schränkt der tiefrot-grüne Senat Berlins also die Versammlungsfreiheit ein. Überrascht sein sollte man eigentlich nicht, jedoch empört und durchaus erschrocken. Erschrocken darüber, wie weit die Aushöhlung der Demokratie in unserem Land bereits fortgeschritten ist."

Auch Politiker anderer Parteien äußerten sich zu dem Verbot: Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, sagte: "Das Verbot der geplanten Kundgebung der Corona-Leugner am Samstag in Berlin ist angesichts der steigenden Infektionszahlen verständlich - hinterlässt aber einen mehr als bitteren Beigeschmack. Während der Berliner Senat gerade versucht, das Versammlungsgesetz aufzuweichen und sogar die Vermummung des 'Schwarzen Blocks' erlauben will, verbietet der Innensenator eine – unbestritten fragwürdige – Veranstaltung, die nicht in die politische Agenda passt. Das ist gefährlich und Wasser auf die Mühlen derer, die unserem Rechtsstaat Willkür vorwerfen."

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) verteidigte am Mittwochmittag das Verbot und kündigte an, das Verbot der Corona-Demonstrationen in der Hauptstadt am Wochenende mit einem massiven Polizeiaufgebot durchzusetzen. "Die Berliner Polizei wird am Wochenende mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten in der Stadt sein", sagte Geisel. Unterstützt werde sie von der Bereitschaftspolizei und auch dem Bund.



Zu der Ankündigung der Initiatoren, gegen das Verbot der Demonstration vor Gericht zu ziehen, sagte Geisel: "Wir werden das bis in die letzte Instanz durchfechten." Geisel sprach außerdem von Gewaltdrohungen gegen Berliner Polizisten und gegen ihn persönlich. "Das zeigt ein erhebliches Gewaltpotenzial."