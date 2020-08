Detlef Groß Kreutz Freitag, 14.08.2020 | 11:58 Uhr

Es ist immer wieder bemerkenswert was man über unsere Bildung erfährt. In der jetzigen Situation fragt man sich, was die Politik in einem halben Jahr gemacht hat, um den Schulbetrieb so zu organisieren, dass er den Bedingungen der Pandemie gerecht wird. Hier sollte jetzt agiert und nicht nur reagiert werden. Als 2015 viele Menschen in unser Land kamen, wurden viele Schulen, hier insbesondere die Sporthallen, saniert. Diese Wertschätzung sollte auch unseren Kindern zu Gute kommen.