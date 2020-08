Momentan sind an 39 Berliner Schulen Corona-Infektionen bekannt. Das ergibt sich aus einer Übersicht der Senatsbildungsverwaltung. Demnach befinden sich - Stand Donnerstagnachmittag - an 37 allgemeinbildenden Schulen zumindest Teile von Schülerschaft oder Lehrpersonal in Quarantäne. Zunächst hatte die "Berliner Zeitung" berichtet. Zudem sind der Zeitung zufolge zwei Berufsschulen betroffen, diese Schulform wird aber in der Auflistung der Bildungsverwaltung nicht erfasst.