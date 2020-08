Angesichts steigender Infektionszahlen mit Corona warnt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Profilierungen und Alleingängen einzelner Budnesländer. Die Länder müssten bei den Hygienemaßnahmen eng zusammenarbeiten, um in Deutschland die Corona-Pandemie weiterhin gut unter Kontrolle zu halten, sagte der amtierende Bundesratspräsident der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

"Es war sehr wirkungsvoll für Deutschland, dass sich die Länder im März und April sehr eng mit der Bundesregierung abgestimmt haben", so Woidke. "Es war die Basis, um so bei uns bisher relativ glimpflich und moderat durch diese Corona-Krise zu kommen."

Angesichts steigender Zahlen neuer Corona-Infektionen in Deutschland und auch in Brandenburg hält der Ministerpräsident Lockerungen der bestehenden Einschränkungen derzeit nicht für geboten. "Es darf nicht dazu kommen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland überfordert wird", sagte er. "Wir sind in einem Marathonlauf ohne Kilometerbegrenzung. Wir wissen nicht, wie lang dieser Weg noch sein wird."