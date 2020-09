Das Berliner Neutralitätsgesetz ist ein Zankapfel in der Koalition. Zuletzt wurde das nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen deutlich. Nun gibt eine Ankündigung von Justizsenator Dirk Behrendt weiteren Anlass zum Streit.

Demnach hatte Behrendt am Mittwochabend im Rechtsausschuss verkündet, dass Rechtsreferendarinnen die Anklage mit Kopftuch verlesen dürfen. Die Entscheidung, so zu verfahren, habe nicht Justizsenator Behrendt getroffen, wenngleich er sie richtig finde, sagte sein Sprecher. Entschieden hätten die Präsidenten des Gemeinsamen Justizprüfungsamts und des Berliner Kammergerichts. Grundlage sei eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar [bundesverfassungsgericht.de] .

Angehende Staatsanwältinnen und Richterinnen dürfen in Berlin seit August im Gerichtssaal ein Kopftuch tragen. Das bestätigt der Sprecher von Jusitzsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Donnerstag dem rbb. Auflage sei aber, dass neben den Rechtsreferendarinnen der Ausbilder sitzt und deutlich wird, dass dieser die hoheitlichen Aufgaben übernimmt - sichtbar dadurch, dass der Ausbilder Robe trägt und nicht die Referendarin. Zuvor hatte der " Tagesspiegel " darüber berichtet.

Behrendt reiße im Alleingang rechtliche und institutionelle Brandmauern ein, heißt es von den Oppositionsparteien AfD und FDP. Und der CDU-Rechtsexperte Sven Rissmann schrieb auf Facebook, Behrendt wolle auf undemokratische Weise Fakten schaffen. Es gebe "keine politische oder gesellschaftliche Mehrheit dafür, es zuzulassen, dass Polizistinnen, Richterinnen, Staatsanwältinnen usw. im Dienst das islamische Kopftuch tragen. Dies ist mit dem richtigen Grundsatz der Neutralität des Staates nicht vereinbar." Rissmann stellte einen Dringlichkeitsantrag an den Senat, das Tragen des Kopftuchs nicht zu erlauben.

Kritik an Behrendts Ankündigung kam unter anderem aus den Reihen der rot-rot-grünen Koalition. "Der Alleingang von Dirk Behrendt ist nicht gut", sagte SPD-Rechtsexperte Sven Kohlmeier dem "Tagesspiegel": "Hier müssen wir als Koalition eine einheitliche Linie finden."

In der rot-rot-grünen Koaltion kommt es immer wieder zum Streit über das Neutralitätsgesetz, zuletzt nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das am Mittwochabend im Rechtsausschuss erörtert wurde. Anlass war die Klage einer Muslimin, weil sie wegen ihres Kopftuches nicht in den Schuldienst des Landes Berlin eingestellt wurde. Sie bekam eine Entschädigung zugesprochen, gleichzeitig hatten die Richter das Berliner Neutralitätsgesetz selbst aber nicht für verfassungswidrig erklärt.

Während Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) das Gesetz für verfassungskonform und sachgerecht hielt, vertrat Justizsenator Behrendt die gegenteilige Meinung. Er hatte nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts gefordert, dass es noch in dieser Legislaturperiode geändert werden soll. "Der Konflikt um das Neutralitätsgesetz darf nicht weiter auf dem Rücken der betroffenen Frauen ausgetragen werden", schrieb er auf Twitter.

Das Berliner Neutralitätsgesetz ist in Deutschland die weitestgehende Regelung auf diesem Gebiet. Es verbietet bestimmten staatlichen Bediensteten religiös oder weltanschaulich motivierte Kleidung und Symbole. Das Thema Kopftuch beschäftigt seit Jahren auch deutsche Gerichte, die unterschiedlich entscheiden. In jedem Bundesland gibt es inzwischen eigene Regelungen, wie mit der Frage der Kopftücher bei muslimischen Lehrerinnen umzugehen sei.