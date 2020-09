Wie sich die fehlenden Einschulungsuntersuchungen bemerkbar machen, ist etwa an der Carl-Schurz-Grundschule in Berlin-Spandau zu beobachten. Laut der Rektorin Constanze Rosengart gab es diesmal nur für ein Fünftel ihrer Schulneulinge eine schulärztliche Untersuchung. Gewünscht hätte sie sich das aber für alle rund 100 Kinder. Denn dann wären wohl einige als nicht schulreif aufgefallen: "Es ist so, dass wir 18 Kinder haben, wo wir jetzt merken, dass sie den Anforderungen, die Schule an Lernanfänger stellt, noch nicht gerecht werden können."



Zwar waren auch in anderen ihrer Jahrgänge einzelne Kinder zunächst nicht fit für die Schule. Aber nicht 18 wie in diesem Schuljahr, sondern zwei oder drei, sagt Rosengart. Denn am Ende zähle, was die Einschulung angeht, zwar der Elternwille, ob sie ein Kind in die Schule schicken wollen. Doch "üblicherweise hören die Eltern auf das, was der Schularzt sagt", so die Rektorin.