Kunden, die in Restaurants, Cafés oder Kneipen falsche persönliche Informationen hinterlegen, sollen allerdings schon bald mit Bußgeldern von mindestens 50 Euro bestraft werden können. Die Höhe der Bußgelder nannte Woidke "angemessen", da Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionsketten einen hohen Aufwand zu leisten hätten. In den vergangenen Wochen seien solche fehlerhaften Angaben immer wieder festgestellt worden.

Eine weitere Maßnahme der Landesregierung bestehe nun darin, an weiteren Stellen im Land Schnelltests zu ermöglichen. Eine genaue Strategie soll dafür noch erarbeitet werden, so Woidke.

Mit Blick auf den Beginn der Herbstferien am 20. Oktober empfahl Woidke den Bürgern auf Urlaubsreisen zu verzichen. Insbesondere von Urlaubsreisen ins Ausland riet der Regierungschef ab, da das Infektionsgeschehen in vielen Ländern Europas zuletzt deutlich an Tempo zugelegt habe. "Die beste Vorsorge ist in diesem Jahr mal auf weitere Reisen zu verzichten und sich selbst und andere dadurch nicht in Gefahr zu bringen", sagte Woidke. In der Pandemie sei weiterhin große Vorsicht nötig - wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag erneut betonte, sei mit einem Impfstoff frühestens Anfang 2021 zu rechnen.