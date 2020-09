Noch keine berlinweite Regelung für Heizpilze in Sicht

Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf wollen sie, Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg nicht: Vor dem "Gastro-Gipfel" am Freitag bei Wirtschaftssenatorin Pop ist unklar, wie eine einheitliche Regelung beim Thema Heizpilze für Berlin aussehen könnte.

Vor dem "Gastro-Gipfel" bei Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zeichnet sich unter den Berliner Bezirken am Freitag keine Einigung beim umstrittenen Thema Heizpilze ab. Zu dem Treffen am Nachmittag sind die Bezirksbürgermeister, Vertreter der Gastronomie sowie der Industrie- und Handelskammer geladen. Es soll beraten werden, wie die von der Corona-Pandemie hart getroffene Branche in der kalten Jahreszeit unterstützt werden kann.