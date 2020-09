So wird ab Montag der Kinderbonus ausgezahlt

Laut einer am Sonntag veröffentlichten Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft wollen knapp zwei Drittel (61 Prozent) der Empfänger das Geld ganz oder teilweise ausgeben, 39 Prozent wollen den Betrag dagegen sparen. Mehr als die Hälfte der Befragten nannte den Bonus sinnvoll. 19 Prozent gaben an, die Maßnahme sei ungeeignet, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern.

Die Familienkassen in Deutschland sollen am Montag mit der schrittweisen Auszahlung des Corona-Kinderbonus beginnen. Insgesamt erhalten Familien 300 Euro pro Kind. Mit diesem Geld sollen laut Bundesregierung die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für Familien abgefedert und gleichzeitig die Wirtschaft angekurbelt werden, wie die Bundesregierung im Juni nach dem Beschluss des Bonus mitteilte.

Grundsätzlich wird der Corona-Kinderbonus in zwei Raten ausgezahlt. Im September erfolgt eine Zahlung in Höhe von 200 Euro pro Kind, im Oktober eine weitere in Höhe von 100 Euro. Der Bonus wird nicht zusammen mit dem Kindergeld ausgezahlt, sondern als eigene Zahlung verrechnet. Verwendet wird dabei die hinterlegte Bankverbindung bei der Familienkasse.

Für Kinder, für die im September 2020 kein Anspruch auf Kindergeld besteht, aber für einem anderen Monat dieses Jahres, erhalten Familien das Geld gegebenenfalls später. Auch in diesem Fall wird der Bonus in zwei Raten ausgezahlt.

Versteuert werden muss der Kinderbonus genauso wie das Kindergeld nicht. Mit der Grundsicherung soll der Kinderbonus nicht verrechnet werden - bei Eltern mit einem höheren Einkommen wird er hingegen mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag verrechnet. Bei getrennt lebenden Eltern kann der Kinderbonus unter Umständen laut Bundesfinanzministerium gegebenenfalls teilweise von den Unterhaltszahlungen abgezogen werden.